الكشف عن القرارات الجديدة التي سيتخذها ترامب

كشف مصدر أمريكي مطلع، اليوم الإثنين، (20 كانون الثاني 2025)، ان الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيوقع 10 أوامر تنفيذية على صلة بالهجرة بعد تنصيبه.

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية الجديدة، ان: "ترامب سيوقع على أمر تنفيذي بإعلان حالة طوارئ في قطاع الطاقة، وأمرا تنفيذيا بإعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود".

وأضاف "سيرسل ترامب مزيدا من القوات إلى الحدود، وسيصنف أعضاء العصابات الإجرامية على أنهم إرهابيون".

وسينهي ترامب وفقاً للمسؤول "حق اللجوء ويغلق الحدود أمام المهاجرين غير القانونين". كما سيعلق ترامب "إعادة توطين اللاجئين أربعة أشهر على الأقل" وفقا لمسؤول الإدارة الامريكية الجديدة.

وسيؤدي ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة، اليوم الاثنين، مستهلا فترة رئاسية ثانية للبلاد.

وسيؤدي اليمين أمام كبير القضاة الأمريكيين جون روبرتس الساعة 1700 بتوقيت غرينتش (8 مساءً بتوقيت بغداد).

وكان من المقرر في الأصل أن يؤدي ترامب اليمين أمام مبنى الكونغرس، لكن تقرر أن يتم ذلك داخل مبنى الكابيتول بسبب البرد القارس.