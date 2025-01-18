الحرس الثوري الإيراني يستعرض قاعدة عسكرية تحت الأرض مخصصة للقوات البحرية

نشر الحرس الثوري الإيراني مقطع فيديو لقاعدة عسكرية تحت الأرض مخصصة للقوات البحرية، حيث أوضح قائد القوات البحرية للحرس الثوري علي رضا تنكسيري أن القاعدة تقع على ساحل الخليج العربي في أعماق الأرض، وتحتوي على نظام معقد من الأنفاق الطويلة.

وتم بناء القاعدة على عمق 500 متر، ووصفها تنكسيري بأنها "مدينة سفن تحت الأرض محمية بشكل جيد".

وذكر إن القاعدة لديها عدة مخارج إلى الخليج، ما يسمح بإنزال السفن في البحر بسرعة. وأضاف، "عدد السفن المتمركزة هنا تحت الأرض لا يمثل سوى جزء بسيط من عدد قواتنا البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهذه القوات قادرة على مواجهة التهديدات القادمة من خارج الخليج".