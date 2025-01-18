روسيا تعلن القضاء على 1530 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن استعادة السيطرة على بلدتين في /دونيتسك/، بالإضافة إلى القضاء على 1530 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، أن قواتنا وجهت ضربات بأسلحة عالية الدقة لمواقع عسكرية أوكرانية، كما استعادت السيطرة على بلدتي: /بيتروبافلوفكا، وفريميفكا/ في دونيتسك ".

وأوضح التقرير ،أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط 83 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية".