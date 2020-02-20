الصفحة الدولية

كوريا الجنوبية تعلن عن انتشار فيروس كورونا في البلاد


تم تسجيل 31 حالة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا COVID-2019 اليوم الخميس في جمهورية كوريا، وبلغ العدد الإجمالي للمصابين في البلاد 82، حسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية في وزارة الصحة.

ووفقا له، 30 من المصابين الجدد هم سكان دايغو، وتقع على بعد 300 كم من سيئول.

وقررت السلطات إجراء فحوص لوجود فيروس كورونا جديد في جميع المرضى الذين يعانون من الأعراض ذات الصلة، بعد انتشار العدوى داخل البلاد يوم الأربعاء.

في الوقت الحالي، تسمح إمكانات المراكز الطبية في البلاد بإجراء ما يصل إلى 5 آلاف مثل هذه الفحوص يوميًا، ولكن بحلول نهاية شهر فبراير/شباط، من المفترض أن تزيد هذه الفحوص إلى 10 آلاف في اليوم، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وقالت وزارة الصحة إن مثل هذه الإجراءات ستحدد بسرعة حاملي الفيروس وتمنع انتشاره.

أعرب رئيس جمهورية كوريا، مون جاي إن، عن قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى حدوث زيادة كبيرة في عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد، مؤكداً على أهمية الحماية من زيادة انتشار العدوى.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كوريا الجنوبية تعلن عن انتشار فيروس كورونا في البلاد
الصين تدرج رسميا عقاقير في قائمة أدوية فيروس كورونا
ظريف: توهمات بومبيو حول إسقاط النظام الإيراني خاطئة
مبعوث ماكرون الخاص يدعو أوروبا لمراجعة موقفها من العقوبات ضد روسيا
الرئيس الجزائري يأمر بفصل وترحيل مدير شركة "أوريدو"
السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز : مليارديرات أمريكا يهيمنون على الاقتصاد والسياسة
بكين تندد بالاجراءات الأميركية بحق وسائل الأعلام الرسمية الصينية
قائد الحرس الثوري: الشهيد "قاسم سليماني" كان سيد القلوب
الخارجية الأردنية تؤكد على الدور الروسي في ضمان استقرار المنطقة
ظريف: الأوروبيون لم يدعموا العقوبات الأمريكية بل انصاعوا لها
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 76.39
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك