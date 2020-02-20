كوريا الجنوبية تعلن عن انتشار فيروس كورونا في البلاد

تم تسجيل 31 حالة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا COVID-2019 اليوم الخميس في جمهورية كوريا، وبلغ العدد الإجمالي للمصابين في البلاد 82، حسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية في وزارة الصحة.

ووفقا له، 30 من المصابين الجدد هم سكان دايغو، وتقع على بعد 300 كم من سيئول.

وقررت السلطات إجراء فحوص لوجود فيروس كورونا جديد في جميع المرضى الذين يعانون من الأعراض ذات الصلة، بعد انتشار العدوى داخل البلاد يوم الأربعاء.

في الوقت الحالي، تسمح إمكانات المراكز الطبية في البلاد بإجراء ما يصل إلى 5 آلاف مثل هذه الفحوص يوميًا، ولكن بحلول نهاية شهر فبراير/شباط، من المفترض أن تزيد هذه الفحوص إلى 10 آلاف في اليوم، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وقالت وزارة الصحة إن مثل هذه الإجراءات ستحدد بسرعة حاملي الفيروس وتمنع انتشاره.

أعرب رئيس جمهورية كوريا، مون جاي إن، عن قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى حدوث زيادة كبيرة في عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد، مؤكداً على أهمية الحماية من زيادة انتشار العدوى.