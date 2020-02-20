الصفحة الدولية

الصين تدرج رسميا عقاقير في قائمة أدوية فيروس كورونا


نشرت وزارة الصحة الصينية نسخة أولية جديدة من البرنامج الوطني لتشخيص وعلاج فيروس كورونا COVID-2019. وتشمل قائمة الأدوية الموصى بها للعلاج Arbidol المضاد للفيروسات.

تشير الوثيقة إلى أنه تمت إضافة "Chloroquine Phosphate" و "Arbidol" في قائمة العقاقير، كما يوصى أيضًا بتناول "Ribavirin" مع "Interferon" أو "Lopinavir / Ritonavir".

وفي الوقت نفسه، قال كبير أطباء الصحة السابق، وأكاديمي الأكاديمية الروسية للعلوم، النائب الأول لرئيس مجلس الدوما للتربية والعلوم غينادي أونيشينكو إن Arbidol غير مدرج في قائمة 30 عقارًا يعمل ضد فيروس كورونا، بحسب وكالات روسية.

وقال أونيشينكو: "نشر زملائي من الصين قائمة بتلك الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية، وهناك 30 منها، في رأيهم، تعطي تأثيرًا عند استخدامها لعلاج هذه العدوى. من بينها، "Arbidol" ، لكنه ليس كذلك. إن "Arbidol" لا يستخدم عمليا كدواء علاجي في ممارستنا، بل يستخدم كعلاج وقائي لأنفلونزا ، وليس هناك دليل على أن استخدامه لمرض السارس وهذه العدوى التنفسية الحادة فعال".

ويعتقد أونيشينكو أن هناك من يحاول الاستفادة من هذا.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا.

وأضافت أن عدد المصابين وصل إلى 74 ألف و576 حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16155 ألف شخص بعد معالجتهم.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كوريا الجنوبية تعلن عن انتشار فيروس كورونا في البلاد
الصين تدرج رسميا عقاقير في قائمة أدوية فيروس كورونا
ظريف: توهمات بومبيو حول إسقاط النظام الإيراني خاطئة
مبعوث ماكرون الخاص يدعو أوروبا لمراجعة موقفها من العقوبات ضد روسيا
الرئيس الجزائري يأمر بفصل وترحيل مدير شركة "أوريدو"
السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز : مليارديرات أمريكا يهيمنون على الاقتصاد والسياسة
بكين تندد بالاجراءات الأميركية بحق وسائل الأعلام الرسمية الصينية
قائد الحرس الثوري: الشهيد "قاسم سليماني" كان سيد القلوب
الخارجية الأردنية تؤكد على الدور الروسي في ضمان استقرار المنطقة
ظريف: الأوروبيون لم يدعموا العقوبات الأمريكية بل انصاعوا لها
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 76.39
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك