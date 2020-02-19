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الخارجية الأردنية تؤكد على الدور الروسي في ضمان استقرار المنطقة


أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، خلال لقاء جمعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تلعب دوراً مهماً في ضمان استقرار المنطقة.

وقال الوزير في مؤنمر صحفي: "عقدنا اجتماعنا في فترة خطيرة تشهدها المنطقة. في ضوء هذا، فإن التنسيق الأردني- الروسي ذو أهمية كبيرة. نشدد على الدور الهام الذي تلعبه روسيا في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتابع بقوله: "مشاكلنا الإقليمية لها أهمية كبيرة على مستقبل العالم لأنها تؤثر على الجميع".

وأعرب الصفدي عن سعادته لزيارة موسكو لمناقشة تطور العلاقات الثنائية والحوار الجاري على أعلى المستويات.

وأضاف قائلا: "سنناقش العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية والتعاون في مجال الاستثمار".

ويقوم الوزير الأردني بزيارة عمل إلى موسكو يومي 18 و 19 شباط / فبراير الجاري.

وكان لافروف والصفدي استعرضا خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 27 أيلول/سبتمبر 2019، المستجدات الإقليمية وخصوصا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية.

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