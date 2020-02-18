جون بولتون: آمل ألا يقوم البيت الأبيض بمنع نشر كتابي

عبر جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونــالد تــــرامب، عن قلقـــه بشأن منع البيت الأبيــض لكتــابه الذي لم ينشر بعــد، مشيرا إلى أنه يجب أن يتمكن من الرد على التغريدات التي ينشرها الرئيس عنه.

وتلك هي أول تصريحات علنية لبولتون منذ تبرئة ترامب خلال مساءلة في مجلس الشيوخ، وأدلى بها في ندوة أقيمت في جامعة ديوك بولاية نورث كارولاينا. وقال: "أتمنى، في النهاية، أن أتمكن من نشر الكتاب.. أتمنى ألّا يُمنع".

ولدى سؤاله عن انتقادات الرئيس له على تويتر، قال: "إنه (ترامب) ينشر تغريدات لكن لا يسعني التحدث في الأمر. هل هذا عدل؟"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وترك بولتون (71 عاما) منصبه في سبتمبر/ أيلول، إثر خلافات مع الرئيس الأمريكي، ويقول ترامب إنه أقاله بينما يقول بولتون أإنه استقال.

وأبلغ البيت الأبيض بولتون، في يناير/ كانون الثاني، إن مسودة كتابه تحتوي فيما يبدو على "كمية كبيرة من المعلومات السرية" ولا يمكن نشره في شكله الحالي.

وقال بولتون خلال الندوة، أمس الاثنين، إن البيت الأبيض لا يزال يقوم بمراجعة مسودة الكتاب.