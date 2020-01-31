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كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" إلى 11 حالة


أعلنت كوريا الجنوبية، عن أربع حالات إصابة مؤكدة إضافية بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، ليرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 11 حالة حتى الآن.

وذكرت وكالة يونهاب نقلا عن مراكز كوريا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KCDC)، أن "أحد المصابين اتصل بثمانية أشخاص، بمن فيهم أفراد أسرته، وحين أجريت فحوصات للثمانية، جاءت النتيجة إيجابية لاثنين من أفراد أسرته، ويجري حالياً الفحص الإضافي لهما".

وأضاف أنه "في حال تأكيد إصابتهما بالفيروس، فإن ذلك سيكون أول انتقال ثلاثي للعدوى".

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن، قد أشار يوم أمس، إلى أن "بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء فيروس كورونا الجديد، وهدد باتخاذ خطوات صارمة ضد من يتداولون أخبارا مزيفة عن هذا الأمر".

وأكد أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل وسط بشأن سلامة الناس"، مشيرا إلى أنه "حث السلطات على الاستعداد التام لجميع السيناريوهات وإعداد جميع التدابير اللازمة".

 

وتابع الرئيس الكوري الجنوبي: "نحن بحاجة إلى تعظيم قدرة استجابة الحكومة المركزية والحكومات المحلية لمنع الانتقال الثانوى للعدوى، لأن الفيروس ليس هو الشيء الوحيد الذي يتعين علينا مواجهته".

 

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