القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ بصاروخٍ باليستيٍّ

اعلنت القوات المسلحة اليمنية انها استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ بصاروخٍ باليستيٍّ .

وقالت في بيان ان القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي نوع "فلسطين٢"، وقد حققَتِ العمليةُ هدفَهُا بنجاحٍ وتسببَت في هروعِ أكثر من أربعة ملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ.

واكدت إنَّ القوّاتِ المُسلَّحةَ اليمنيَّةَ تُتابعُ تحرّكاتِ العدوِّ ومخطَّطَهُ الهادفَ لِوَقفِ جبهةِ الإسنادِ اليمنيَّةِ، وتُؤكّدُ أنَّها ومعَها كلُّ أحرارِ شعبِنا الأبيِّ الصامدِ المجاهدِ، بعَونِ اللهِ وبالتوكُّلِ عليهِ، على يقظةٍ عاليةٍ وجهوزيَّةٍ تامَّةٍ للتَّصدِّي لِكافَّةِ التحرّكاتِ المُعاديةِ حتّى إفشالِها، كما فشلتْ غيرُها من المخطّطاتِ والمؤامراتِ والتحرّكاتِ خلالَ الفترةِ الماضيةِ.