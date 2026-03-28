اليمن: إغلاق مضيق باب المندب من ضمن خياراتنا للمواجهة

اكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية، اليوم الخميس، ان إغلاق باب المندب من ضمن خياراتنا للمواجهة، حيث ذكر الوكيل في تصريحات صحفية، ان " التنسيق مستمر مع الإخوة في محور المقاومة بشأن انضمامنا للحرب"، وتابع ان "المقاومة اليمنية توصلت إلى أن اليوم هو الوقت للتدخل".

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قد اعلن في وقت سابق تنفيذ أول عملية عسكرية، بدفعة من الصواريخ الباليستية ضد أهداف عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة.