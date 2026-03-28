أنصار الله (الحوثيون): نفذنا أول عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً عسكرية (إسرائيليِّة)

أعلنت حركة أنصار الله (الحوثيون)، اليوم السبت، عن تنفيذ أول عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية حساسة في الأراضي المحتلة، حيث ذكر الناطق العسكري باسم أنصار الله في اليمن يحيى سريع في بيان، "نفذنا أول عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية ضد أهداف عسكرية حساسة للعدو (الإسرائيلي) جنوبي فلسطين المحتلة.

وأضاف أن "العملية حققت أهدافها بنجاح، وستستمر العمليات مستمرة حتى تحقيق الأهداف المعلنة ووقف العدوان على كافة جبهات المقاومة".