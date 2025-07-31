الحوثيون يوجهون تحذيرا للرياض وأبوظبي

وجّه حزام الأسد عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية تحذيرا إلى السعودية والإمارات، قائلا: "أعيننا لا تغفل عن مؤامراتكم"، إذ كتب الأسد في منشور عبر منصة "إكس": "صواريخنا مشرعة في وجه العدو الصهيوني، لكن أعيننا لا تغفل عن مؤامرات أبوظبي والرياض".

وحذر من أن "أيّ تحرّك لأدواتكم في الداخل تحت عناوين المعاناة التي أنتم سببها بعدوانكم وحصاركم، سيُواجَه بضربات حيدرية منكَلة"، مشددا على أنه "لا أمن ولا حصانة لمن يخدم نتنياهو. خسئتم يا أدعياء العروبة والإسلام!".