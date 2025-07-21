اليمن

الحوثيون يعلنون استهداف "فلسطين المحتلة" بـ5 مسيرات


أعلنت حركة أنصار الله (الحوثيون)، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية نوعية استهدفت خمسة مواقع في فلسطين المحتلة.

وذكر بيان للحركة، "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه الأعزاء، ورداً على جريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة، ورداً على عدوانِه الأخيرِ على ميناءِ الحُديدة. نفَّذَ سلاحُ الجوِّ المُسيَّرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ وهدفاً عسكرياً آخر، في منطقةِ يافا، وميناءَ أمِّ الرشراشِ ومطارَ رامونَ، وهدفاً حيوياً في منطقةِ أسدودَ في فلسطينَ المحتلة وذلك بخمسِ طائراتٍ مسيرةٍ وقدْ حققَتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ".

واضاف البيان، "إنَّ اليمنَ العظيمَ، يمنَ الواثقينَ باللهِ، تعرّضَ خلالَ الأشهرِ الماضيةِ للعدوانِ الغاشمِ؛ ونجحَ، بعونِ اللهِ، في التصدّي لهُ، والصمودِ في مواجهتِهِ. وهو، بالتوكّلِ على اللهِ، على استعدادٍ لمواجهةِ أيِّ تحرّكاتٍ معاديةٍ، خلالَ الفترةِ المقبلةِ، تهدفُ إلى منعهِ من أداءِ واجبِهِ الدينيِّ، والأخلاقيِّ، والإنسانيِّ، تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ".

وأتم البيان، بالتأكيد: "مستمرّونَ، وملتزمونَ، بتقديمِ الدعمِ والإسنادِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ. عملياتُنا، لن تتوقّفَ، إلّا بوقفِ العدوانِ على غزّةَ، ورفعِ الحصارِ عنها".

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