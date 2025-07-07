أنصار الله الحوثية تعلن غرق السفينة المستهدفة في البحر الاحمر "ماجيك سيز" بشكل كامل

صرّح المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله الحوثية يحيى سريع اليوم الاثنين، عن غرق السفينة المستهدفة في البحر الاحمر "ماجيك سيز" بشكل كامل، إذ كتب سريع عبر قناته على "تلغرام": "بفضل الله وقوته غرقت السفينة "ماجيك سيز" كاملةً في أعماق البحر، بعدما استهدفتها قواتنا المسلحة ردا على انتهاكات الشركة المالكة لها المتكررة لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأضاف: "كان آخر هذه الانتهاكات دخول ثلاث سفن تابعة لها موانئ فلسطين المحتلة خلال الأسبوع الماضي رغم التحذيرات والنداءات التي وجهتها لها قواتنا البحرية".

وتابع: "لحظات الغرق موثّقة بالصوت والصورة".

وفي وقت سابق، أعلنت الحركة استهداف سفينة "ماجيك سيز" في البحر الأحمر بزورقين مسيرين و5 صواريخ مجنحة وثلاث طائرات مسيرة.

وصباح اليوم، أعلنت حركة "أنصار الله" ضمن بيان تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بأحد عشر صاروخا وطائرة مسيرة استهدفت مطار بن غوريون وميناء أسدود وميناء إيلات ومحطة كهرباء عسقلان في إسرائيل.

وقالت إن القوات المسلحة اليمنية "أكدت وصول الصواريخ والطائرات المسيرة إلى أهدافها بنجاح، وفشل المنظومات الاعتراضية في التصدي لها".

وجاء الهجوم الصاروخي للحوثيين على إسرائيل صباح الاثنين ردا على غارات إسرائيلية استهدفت موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة الكهرباء المركزية رأس الكثيب في اليمن.

فيما أطلق سلاح الجو الصهيوني 50 قذيفة وصاروخا فجر اليوم الإثنين على الأهداف في اليمن في عملية وصفت بأنها "غير اعتيادية".