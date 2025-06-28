بصاروخ "ذو الفقار".. القوات اليمنية تدك بئر السبع الإسرائيلي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت (28 حزيران 2025)، أنها نفذت عملية نوعية على هدف حساس للاحتلال الإسرائيلي في بئر السبع بصاروخ "ذو الفقار".

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان، إنه "نفذنا عملية نوعية على هدف حساس للاحتلال الإسرائيلي في بئر السبع بصاروخ (ذو الفقار) حققت هدفها بنجاح"، مشيرة الى، أنه "في الأسبوع الماضي نفذنا عمليات عسكرية استهدفت مواقع حساسة ومنشآت عسكرية في بئر السبع ويافا وحيفا".

وأضافت، أن "العمليات نفذت بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وتكللت جميعها بالنجاح بفضل الله"، مؤكدة، أن "اليمن الوفي لن يتخلى عن واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني".

وتابعت القوات وفق البيان بأنه "سنواصل عملياتنا الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".