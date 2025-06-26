الحوثي: انتصار إيران هو نصر للمسلمين جميعاً

اعتبر قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس (26 حزيران 2025)، أن انتصار الجمهورية الإسلامية في إيران هو نصر للمسلمين جميعاً وللعرب وللقضية الفلسطينية.

وقال الحوثي في كلمة متلفزة "سعدنا جداً بما شاهدناه من موجات الصواريخ الإيرانية التي انهمرت بشكل كبير على العدو الإسرائيلي وألحقت به الدمار الهائل"، موضحاً أن "إسقاط النظام في إيران أو استسلامه وإخضاعه هو الشيء المستحيل في الواقع والبعيد عن التنفيذ".

وفيما يخص الأوضاع في غزة، أكد قائد حركة أنصار الله، أنه "تم تنفيذ عمليات الشهر الماضي بـ 25 صاروخاً بالستياً وفرط صوتي ومسيّرة إسناداً لغزة".

وأضاف أن "إغلاق البحر الأحمر في وجه الملاحة الإسرائيلية مستمر بشكل تام وميناء أم الرشراش معطل كذلك".

وتشن حركة "أنصار الله" هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف متعددة في إسرائيل منذ تشرين الأول 2023، وذلك تضامنًا مع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي منذ عشرين شهرًا.

بالمقابل وردًا على تلك الهجمات، شنت إسرائيل عدة هجمات جوية على منشآت حيوية وبُنى تحتية للطاقة في مناطق خاضعة لسيطرة الحركة في اليمن، خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وكانت حركة أنصار الله أعلنت في الرابع من أيار/ مايو فرض حظر جوي على إسرائيل، فيما أعلنت في 20 من الشهر عينه فرض حصار بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي.