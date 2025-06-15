قيادي في أنصار الله ينفي مزاعم اغتيال قائد اركان الحركة

نفى العميد حميد عبد القادر عنتر، أحد قيادات أنصار الله في اليمن، اليوم الأحد (14 حزيران 2025)، ما تداوله الكيان الصهيوني بشأن اغتيال رئيس اركان الحركة محمد الغماري، مؤكداً أن هذه الأنباء عارية عن الصحة وأن ما يجري هو محاولة من تل أبيب لشن حرب نفسية وإعلامية بعد هزيمتها عسكرياً أمام ضربات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال عنتر في تصريح صحفي من العاصمة صنعاء: "العدو الصهيوني لا يمتلك بنك أهداف في اليمن ولا يملك أي معلومات استخبارية، فاليمن محصّن برجاله الأوفياء الصادقين الذين يقفون مع معسكر الحق ضد معسكر الباطل".

وأضاف أن "غطرسة الكيان واستمرار عدوانه على غزة حفر قبره بيده، وعدوانه على إيران هو حكم على نفسه بالفناء. فالجمهورية الإسلامية سوف تنتصر وستستمر بضرب الكيان حتى زواله من الوجود وإقامة الدولة الفلسطينية".

وفي شأن متصل، أشار عنتر إلى أن استهداف مصفاة حيفا كان هدفاً ناجحاً ضمن العمليات الصاروخية الأخيرة، مؤكداً ورود أنباء أولية عن تسرب مواد خطرة في ميناء حيفا عقب القصف الصاروخي الذي طال شمال فلسطين المحتلة الليلة الماضية.

وأكد أن هذه العمليات تحمل رسائل واضحة بأن محور المقاومة سيواصل الضغط العسكري حتى تحقيق أهدافه، وأن كل محاولات الكيان لن تنجح في تغيير الواقع الميداني أو التأثير على معنويات الجبهة.