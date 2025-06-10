اليمن

القوات المسلحة اليمنية تصدر بيانا بشأن استهداف مطار "بن غوريون"


أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية اليوم الثلاثاء، (10 حزيران 2025)، أنها استهدفت مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخين بالستيين، مؤكدة أن أحدهما أصاب المطار بشكل مباشر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، والآخر نوع "ذوالفقار"، وقد أصاب أحدهما مطار اللد بشكل مباشر وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له"، مضيفا: "وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار".

وتابع سريع: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن قرار حظر حركة الملاحة الجوية إلى المطار المذكور مستمر، وتجدد تحذيرها لمن تبقى من الشركات بأن عليها سرعة وقف كافة رحلاتها من وإلى المطار".

وأكمل المتحدث نفسه: "وردا على العدوان على الحديدة، فإن القوات المسلحة اليمنية تحذر كافة الشركات والجهات المختلفة من الاستمرار في التعامل مع ميناء حيفا الذي أصبح ضمن بنك الأهداف. وليعلم العدو المجرم أن يمن الواثقين بالله المستندين إليه والمتوكلين عليه صامد لا ينحني، ووفِيّ لا يتقاعس أو يتخاذل أو يخون، ومقدام لا يتراجع أو يتنصل أو يتردد، وشامخ لا يركع إلا لله كجباله الشماء الثابتة الراسخة لا تهزه القواصف ولا تزيله العواصف. ولينتظر منا العدو المجرم المزيد والمزيد دعما وإسنادا لإخوان الصدق والوفاء في غزة الشموخ والكبرياء والتضحية والفداء.. مستمرون في دعمهم وإسنادهم حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم".

ويأتي هذا البيان بعد وقت قليل من إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه وسط إسرائيل، مع دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق.

وتداولت صفحات على منصات التواصل الاجتماعية لقطات تظهر محاولة منظومات الدفاع الجوي اعتراض الصاروخ اليمني، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عدد كبير من الصواريخ للتصدي للصاروخ اليمني، فيما تم تعليق العمل في مطار بن غوريون بتل أبيب، وسقطت شظايا من عملية الاعتراض في مستوطنة روش هاعين شرق تل أبيب.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان سابق إن سلاح البحرية شن صباح اليوم، غارات استهدفت مواقع تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة باليمن.

كما أفادت وسائل وسائل إعلام يمنية اليوم، بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات على مدينة الحديدة غربي اليمن.

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