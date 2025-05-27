انصار الله يدكون مطار "بن غوريون" الاسرائيلي بصاروخي "ذوالفقار" و"فلسطين2"

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء (27 أيّار 2025)، عن استهداف مطار اللُّدِ المسمى إسرائيليًا مطار (بن غوريون) بصاروخين، أحدهما فرط صوتي.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان تابعته "بغداد اليوم"، إنه "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضًا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وردًا على اقتحام الآلاف من قطعان اليهود الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسهم لباحاته الشريفة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية مزدوجة".

وأوضح سريع أن العملية تمت بـ"صاروخين باليستيين، أحدُهما فرطُ صوتيٍّ نوعُ (فلسطين2) استهدفَ مطارَ اللدِّ المسمى إسرائيليًا مطارُ (بن غوريون) في منطقةِ يافا المحتلةِ، والآخرُ نوعُ (ذو الفقار) استهدفَ هدفًا حيويًا للعدوِّ الصهيونيِّ شرقيَّ منطقةِ يافا المحتلة".

وأشار المتحدث إلى أن "العملية حققت هدفها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسببت في هروعِ ملايينِ الصهاينةِ الغاصبينِ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ".

وأضاف البيان، أن "جريمة الإبادة الجماعية بحق إخواننا في قطاع غزة والحصار والتجويع لهي جريمة لم تشهدها الإنسانية من قبلُ وهو ما يحتم على كل الأحرار من أبناء أمتنا ومن شعوب العالم ضرورة التحرك انتصارًا للحق وانتصارًا للإنسانية وتأديةً للواجب تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم".

وتابع سريع وفق البيان أن "عملياتنا بعون الله مستمرة ونعمل بالتوكل على الله على تصعيدها ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".