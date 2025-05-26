انصار الله يعلنون: مستمرون بالتصعيد حتى رفع الحصار عن غزة

أعلنت حركة أنصار الله اليمنية البطلة مساء الاثنين، عن استمرارها بالتصعيد حتى رفع الحصار عن قطاع غزة.

وقال المكتب السياسي لجماعة أنصار الله، "نتابع بقلق التصعيد الإجرامي الكبير وارتكاب العدو الصهيوني مجازر مروعة في غزة".

وأضاف "إحراق العدو أجساد عشرات النازحين بمدرسة الجرجاوي بغزة محرقة بشرية وجريمة حرب"، مردفا "نجدد العهد أننا لن ندخر جهدا في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني".

وتابع المكتب "مستمرون في التصعيد العسكري حتى يرضخ العدو ويتوقف كليا عن العدوان على غزة"، مضيفا "مستمرون في التصعيد العسكري حتى رفع الحصار عن غزة والسماح بدخول المساعدات دون قيود".