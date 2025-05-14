اليمن

مطار صنعاء يعود للعمل بعد إصلاح أضراره جراء القصف الإسرائيلي


 

 

أعلنت جماعة الحوثي  اليوم الأربعاء استكمال أعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي وعودته للخدمة بعد تعرضه لأضرار جسيمة نتيجة غارات جوية إسرائيلية قبل أسبوع، حيث أكد مدير المطار خالد الشايف أن الفرق الفنية أنهت إصلاح مدرج المطار مشيرا إلى استئناف الرحلات الجوية بدءا من اليوم.

وكان الطيران الإسرائيلي قد قصف المطار بشكل مكثف مما أدى إلى تعطله الكامل. 

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين الحوثيين وإسرائيل حيث أعلنت الجماعة أمس إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مطار بن غوريون فيما أكد الجيش الإسرائيلي اعتراضه للصاروخ.

 

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