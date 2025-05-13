انصار الله يستهدفون مطار بن غوريون بصاروخ باليستي

اعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله، اليوم الثلاثاء، "استهداف مطار "بن غوريون" في منطقة يافا وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لأنصار الله، العميد يحيى سريع، إن "الصاروخ حقق هدفه بنجاح وتسبب في هروب جماعي الى الملاجئ وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة".

وأكد سريع، أن "العملية تأكيد على استمرار حظر الملاحة في مطار بن غوريون"، داعيا الشركات التي لم تعلنْ وقف رحلاتها لان تحذو حذو الشركات التي أعلنت وقف الرحلات إلى المطارات الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن "العمليات الإسنادية وحظر الملاحة الجوية على المطارات الإسرائيلية، وحظر الملاحة البحرية الإسرائيلية ستتوقف بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة"