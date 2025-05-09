أنصار الله: استهدفنا مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الجمعة (9 أيار 2025)، عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت مطار "اللد"، المعروف باسم "بن غوريون" في تل أبيب، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي، في إطار ما وصفه بتنفيذ قرار الحظر الجوي على "العدو الإسرائيلي".

وقال المتحدث في بيان عاجل إن "الصاروخ حقق هدفه بدقة"، مؤكدًا أن "العملية تأتي ضمن سلسلة من الهجمات تهدف إلى فرض حظر جوي فعلي على المطارات الإسرائيلية".

وأضاف أن "سلاح الجو المسير التابع للجماعة استهدف أيضًا هدفًا حيويًا في مدينة يافا المحتلة بواسطة طائرة مسيرة من نوع (يافا)".

وتابع: "نُجدد تحذيرنا للشركات الجوية العالمية التي لم توقف رحلاتها إلى مطارات فلسطين المحتلة"، مشددًا على أن "عمليات الحظر الجوي ستتواصل حتى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".