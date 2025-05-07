الحوثيون: ردنا على الكيان الصهيوني قادم لا محالة

أكدت حركة أنصار الله (الحوثيون)، اليوم الأربعاء، الاتفاق بين صنعاء وواشنطن يقضي بوقف العدوان الأميركي على اليمن.

وذكرت في بيان: ان " الاتفاق مع واشنطن على وقف اطلاق النار يخدم القضية الفلسطينية ويحرج "الكيان الصهيوني"، مشيرا الى ان " الاتفاق مع واشنطن ليس وليد اللحظة بل جاء بعد نقاشات مطولة عبر الوسطاء".

وتابعت، ان "سنواصل استهداف السفن "الصهيونية" حتى إدخال المساعدات لغزة ومن حقنا الرد الفوري على أي عدوان علينا"، لافتة الى ان " سنستمر في الرد على الكيان الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة".

وأضافت، ان " ردنا على الكيان الصهيوني قادم لا محالة"، مؤكدة ان " تراجع الولايات المتحدة عن موقفها يمثل ضغطا حقيقيا على الكيان الصهيوني".