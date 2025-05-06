عُمان تعلن توسطها بوقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة

أعلنت سلطنة عُمان، الثلاثاء، عن توسطها في اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة أنصار الله في اليمن (الحوثيون) والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية العمانية، "اتصالات سلطنة عمان مع واشنطن والجهات المعنية بصنعاء أسفرت عن اتفاق لوقف إطلاق النار".

وأضافت "بحسب الاتفاق لن يستهدف أي طرف الآخر بما في ذلك السفن الأمريكية مما يضمن حرية الملاحة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الثلاثاء، عن وقف الضربات الجوية في اليمن، مضيفا "الحوثيون قالوا البارحة إنهم لم يعودوا يريدون القتال وهذه أخبار جيدة".