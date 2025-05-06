اليمن: تدمير صالة مطار صنعاء وطائرات مدنية على المدرج

صرّحت وسائل إعلام اسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي قصف مبنى الركاب وطائرات مدنية ومرافق خدمية في مطار صنعاء الدولي، إذ ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "الهجوم استهدف 10 مواقع في اليمن بينها مطار صنعاء الدولي ومنشآت نفطية ومراكز وقود".

وأضافت، أن "الجيش قصف مبنى الركاب وطائرات مدنية ومرافق خدمية في مطار صنعاء".

بالمقابل، ذكرت وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله"، أن "العدوان أسفر عن تدمير صالة مطار صنعاء الدولي وطائرات مدنية في المطار ومرافق أخرى".