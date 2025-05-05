أول تعليق للحوثيين بعد "القصف الإسرائيلي"الغادر الجبان

أعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون)، الاثنين، أن استهداف ميناء الحديدة يوسع بنك أهدافها في "إسرائيل".

وقال الناطق باسم الحوثيين، "استهداف إسرائيل لميناء الحديدة ومصنع أسمنت يوسع بنك أهدافنا في إسرائيل".

بدورها، قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله، إن "شهيدان و42 مصابا جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على مصنع إسمنت باجل بالحديدة".

وكان "الجيش الإسرائيلي" أعلن، مساء الاثنين، عن قصف أهداف غربي اليمن.