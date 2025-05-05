اليمن

أول تعليق للحوثيين بعد "القصف الإسرائيلي"الغادر الجبان


أعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون)، الاثنين، أن استهداف ميناء الحديدة يوسع بنك أهدافها في "إسرائيل".

وقال الناطق باسم الحوثيين، "استهداف إسرائيل لميناء الحديدة ومصنع أسمنت يوسع بنك أهدافنا في إسرائيل".

 بدورها، قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله، إن "شهيدان و42 مصابا جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على مصنع إسمنت باجل بالحديدة".

 وكان "الجيش الإسرائيلي" أعلن، مساء الاثنين، عن قصف أهداف غربي اليمن.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أول تعليق للحوثيين بعد "القصف الإسرائيلي"الغادر الجبان
انصار الله يتوعدون بالرد على القصف الصهيوني لليمن
تزامناً مع القصف الأمريكي.. 30 طائرة إسرائيلية غادرة تُغير على اليمن
قصف أمريكي غادر في صنعاء والجوف
ابطال انصار الله في اليمن يعلنون فرض حصار جوي على "العدو الإسرائيلي"
غارات أمريكية غادرة تستهدف ميناء وجزيرة في اليمن
صحيفة عبرية تعلن فشل منظومة ثاد الامريكية امام الحوثيين ونتنياهو يجتمع لــ "الانتقام"
صاروخ صنعاء يهزم القبة.. الشفرة التي أربكت درع سماء "تل أبيب" واخترقت حصون الدفاع الأمريكية - عاجل
اليمن.. مركز تنسيق العمليات الإنسانية يصدر قرارا بحظر النفط الخام الأمريكي
انصار الله الحوثية تعلن قصف هدف عسكري جنوب يافا
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك