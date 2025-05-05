تزامناً مع القصف الأمريكي.. 30 طائرة إسرائيلية غادرة تُغير على اليمن

أفادت وسائل إعلام العدو الصهيوني الغادر اليوم الاثنين، أن أكثر من 30 طائرة إسرائيلية غادرة شنت هجوما على أهداف في الأراضي اليمنية، وذلك ردا على الهجوم الصاروخي لحركة الحوثيين الأخير على مطار بن غوريون.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الطائرات الأمريكية تشن هجوما صاروخا على العاصمة اليمنية صنعاء، فيما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على محافظة الحديدة.

وبحسب قناة "المسيرة" اليمنية، فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت ميناء ومدينة الحديدة بـ 6 غارات على الأقل غربي البلاد.

وأشارت القناة 14 الاسرائيلية إلى أن الهجوم تم بعشرات الطائرات، واستهدف ميناء الحديدة ومصنعا لإنتاج الخرسانة تحت سيطرة الحوثيين.

وقبل ذلك، كانت قد نفذت الطائرات الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، غاراتها على محافظتي صنعاء والجوف.