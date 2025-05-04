ابطال انصار الله في اليمن يعلنون فرض حصار جوي على "العدو الإسرائيلي"

أعلنت حركة أنصار الله في اليمن (الحوثيون)، مساء الأحد، فرض حصار جوي على "العدو الإسرائيلي".

وقال الناطق العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع "نعلن فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي".

وأضاف "سنعمل على فرض الحصار بتكرار استهداف المطارات خاصة مطار اللد المسمى بن غوريون"، داعيا كل شركات الطيران الى "إلغاء رحلاتها إلى مطارات العدو حفاظا على سلامة طائراتها".

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط مقذوف في وسط "إسرائيل" بعد عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن.