اليمن

اليمن.. مركز تنسيق العمليات الإنسانية يصدر قرارا بحظر النفط الخام الأمريكي


أصدر مركز تنسيق العمليات الإنسانية "HOCC" في اليمن، قرارا بحظر النفط الخام الأمريكي، وسيبدأ سريانه في 17 مايو 2025.

وقال المدير التنفيذي لمركز تنسيق العمليات الإنسانية في تصريح صحفي إن "العدو الأمريكي لا يزال يشن غارات على مختلف المحافظات اليمنية، مستهدفا المدنيين والأعيان المدنية، مما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال".

وأضاف " كما سبق وأن قام العدو الأمريكي في 17 أبريل 2025 باستهداف ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، مستهدفا منشآت مدنية وعمالا وموظفين، في جريمة مروعة تعد واحدة من أبشع المجازر المرتكبة بحق الإنسانية، في محاولة لمحاصرة الشعب اليمني، وإفقاره، وتدمير قدراته الاقتصادية، وبالتالي يحق للجمهورية اليمنية الرد على الجرائم والمجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها العدو الأمريكي بحق الشعب اليمني وبنيته التحتية ومقدراته".

وتابع: "لذلك، تم اتخاذ قرار بحظر تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو تحميل أو شراء أو بيع النفط الخام الأمريكي (U.S. Crude Oil)(HS Code 2709.00) من الموانئ الأمريكية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، سواء بشكل كلي أو جزئي، بما في ذلك عبر أطراف ثالثة".

وأشار إلى أن هذا القرار تم اتخاذه استنادا إلى القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، وإلى لائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية.

وتضمن القرار أيضا إمكانية منح استثناءات أو تصاريح لأغراض إنسانية، أو للدول والشركات التي تعارض سياسات وقرارات الإدارة الأمريكية.

وسيبدأ سريان هذا القرار في 17 مايو 2025 الساعة 00:01 صباحا بتوقيت صنعاء.

وحذر المركز من أن انتهاك قرار الحظر سيؤدي إلى فرض عقوبات وفقا لـ"لائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية، وسيتم إدراج الشركات المخالفة في قائمة العقوبات، وستفرض العقوبات المناسبة، وستكون أساطيل تلك الشركات محظورة من عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، فضلا عن استهدافها في أي مكان تطاله القوات المسلحة اليمنية".

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