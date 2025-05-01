اليمن

السفارة الروسية في اليمن اصابة 3 بحارة روس


صرّحت السفارة الروسية في اليمن عن إصابة ثلاثة بحارة روس بجروح متفاوتة جراء قصف أمريكي استهدف ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة شمال غربي اليمن أمس الأربعاء، إذ  السفارة في بيان إن أحد المواطنين الروس وهو ضمن طاقم يضم 20 بحارا روسيا يعملون على متن سفينة راسية بالقرب من ميناء رأس عيسى أصيب بجروح خطيرة يرجح أنها نتيجة الغارة الجوية الأمريكية على منشآت البنية التحتية في الميناء.

وأضاف البيان أن البحار المصاب يتلقى العلاج حاليا في أحد مستشفيات صنعاء ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية معقدة في حين أصيب بحاران آخران بجروح طفيفة مشيرة إلى أن حالتهما الصحية مستقرة ولا تشكل خطرا على حياتهما وما زالا على متن السفينة إلى جانب 17 بحارا روسيا آخرين.

كما أكدت السفارة الروسية أن الشركة المالكة للسفينة باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجلاء البحارة المصابين  وإعادة أفراد الطاقم الروسي الموجودين قرب ميناء رأس عيسى.

فيما لم يحدد البيان توقيت وقوع الإصابات بدقة وما إذا كانت ناجمة عن الضربة الأمريكية المركزة التي استهدفت الميناء قبل نحو أسبوعين أو نتيجة غارات لاحقة طالته ومحيطه.

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