أنصار الله الحوثية تعلن استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب بصاروخ بالستي

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم السبت استهدافها قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب بصاروخ بالستي، حيث أكدت الجماعة في بيان أن العملية تم تنفيذها باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، مشيرة إلى أن الصاروخ وصل بنجاح إلى هدفه، وفشلت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية في اعتراضه.

وقالت الجماعة: "سنواصل التصدي للعدوان الأمريكي ولن نتوقف عن تطوير قدراتنا العسكرية".

فيما تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي"مساندة للفلسطينيين في غزة".