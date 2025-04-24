السيد الحوثي: المواجهة المباشرة في قطاع غزة دليل على فاعلية وجدوى خيار المقاومة

أكد قائد حركة أنصارالله اليمنية السيدعبدالملك بدرالدين الحوثي أن العدو الإسرائيلي يعتمد على التجويع كوسيلة من وسائل الإبادة للشعب الفلسطيني والضغط لتهجيره القسري من قطاع غزة، مشججا على أن خشية العدو الإسرائيلي من المواجهة المباشرة مع المجاهدين في قطاع غزة دليل على فاعلية وجدوى خيار المقاومة

وفي كلمة مباشرة حول مستجدات العدوان على غزة وآخر التطورات الإقليمية والدولي أكد السيدعبدالملك بدرالدين الحوثي أن هذا الأسبوع شهد استشهاد وجرح ما يقارب الألف من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف أنه منذ أكثر من شهر يرتكب المجرمون اليهود الصهاينة جرائم وحشية ويحرقون خيام النازحين بالقنابل الثقيلة الأميركية. وأشار إلى أن: العدو الإسرائيلي يستمر في تدمير المنظومة الصحية لإنهاء الخدمة وأعلن بالأمس عن وفاة 40% من مرضى الكلى.

ونوه أن العدو الإسرائيلي يعتمد على التجويع كوسيلة من وسائل الإبادة للشعب الفلسطيني والضغط لتهجيره القسري من قطاع غزة. وبين أن العدو الإسرائيلي يستمر في الحصار التام والشامل والمطبق على قطاع غزة لأكثر من 50 يوماً.

ولفت إلى أن العدو الإسرائيلي وإلى جانب منع إدخال الغذاء والدواء يركز على قصف أي شيء موجود منها داخل قطاع غزة

وإليكم أبرز رؤوس أقلام ما جاء في كلمة السيدالحوثي:

- العدو الإسرائيلي يستمر في تدمير كامل القطاعات الخدمية في قطاع غزة وهذا الأسبوع قصف معدات وآليات الإنقاذ التي دخلت فترة الهدنة لرفع الأنقاض

- العدو الإسرائيلي يستمر في نهجه العدواني تجاه الأسرى وهذا الأسبوع استشهد أحدهم ليرتفع عدد الشهداء إلى 64 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

- العدو الإسرائيلي يعامل الأسرى بالتعذيب والقمع والاضطهاد والإهانة والإذلال وكل الانتهاكات لحقوق الإنسان

- الإخوة المجاهدون في غزة لا يزالون صامدين ثابتين ومن الواضح أن العدو منذ استئنافه للعدوان يتهيب كثيرا من المواجهة المباشرة معهم

- العدو الإسرائيلي يعتمد أسلوب التقدم في المناطق المكشوفة والمفتوحة التي ليس فيها سواتر للقتال والتجريف بشكل كامل

- العدو يتهيب من مواجهة المجاهدين المباشرة بالرغم من كل ما يمتلكه من إمكانات وقدرات عسكرية وبالرغم من ظروف المجاهدين الصعبة

- العدو الإسرائيلي يعتمد الاستهداف والإبادة الجماعية كأسلوب في تعامله وسعيه لتحقيق أهدافه في قطاع غزة

- كتائب القسام نفذت هذا الأسبوع عدداً من العمليات وكمائن الموت ومنها كمين كسر السيف ونتج عنه قتلى وجرحى من الجنود الصهاينة

- كمين كسر السيف نفذ بالقرب من السياج الحدودي شرق بلدة بيت حانون في أقصى شمال قطاع غزة

- المواجهات المباشرة هي محدودة في قطاع غزة لأن العدو الإسرائيلي يخشاها وهو يعتمد على الإبادة الجماعية للمدنيين

- خشية العدو الإسرائيلي من المواجهة المباشرة مع المجاهدين في قطاع غزة دليل على فاعلية وجدوى خيار المقاومة

- العدو الإسرائيلي يعجز عن تحقيق إنجازات عسكرية ملموسة في قطاع غزة، وانكشف تضليله حول اكتشاف الأنفاق وتدميرها

- العدو الإسرائيلي عاجز عسكريا في قطاع غزة لذلك يلجأ إلى الأكاذيب والمسرحيات التي يصور بها تحقيق إنجازات

- الإبادة الشاملة لا تعتبر إنجازاً عسكريا للعدو مهما بلغت

- تجلى بوضوح أن عنوان الأسرى لا يمثل أهمية حقيقية لدى المجرم نتنياهو وزمرته المجرمة

- الهدف الحقيقي للعدو هو تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، أما تبادل الأسرى فكان ناجحا في إطار الاتفاق الذي تم سابقا

- العدو انقلب على الاتفاق بتشجيع أمريكي، ولا سيما بعد أن تبنى ترامب بشكل علني مسألة التهجير للشعب الفلسطيني

- هناك تصاعد داخل كيان العدو في الحديث عن مسألة الضم للضفة الغربية، ويترافق مع ذلك خطوات عملية

- النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية متصاعد وهذا يكشف بكل وضوح عدم جدوائية مسار التسوية

- العدو الإسرائيلي يسعى إلى فرض حقائق على الأرض في الضفة الغربية تقطع المجال أمام أي تسوية ومفاوضات

- في جنين بعد أكثر من 3 أشهر من العدوان يستمر العدو الإسرائيلي في هدم وتخريب المنازل وتجريف البنى التحتية

- لدى العدو الإسرائيلي برنامج عدواني تدميري لإنهاء المخيمات في الضفة الغربية

- المخيمات في الضفة الغربية لها أهمية كبيرة جداً وهي منشآت سكنية لأبناء الشعب الفلسطيني المهجرين

- العدو الإسرائيلي يسعى للتدمير والسيطرة على مخيمات الضفة الغربية وإلى فرض حقائق على الأرض

- العدو الإسرائيلي يشن عدوانه بشكل مستمر ومتواصل فيما يتعلق بالاستهداف للمسجد الأقصى

- عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى فيما يسمى بعيد الفصح هي أكبر عمليات قد شهدها المسجد الأقصى

- وصل عدد المقتحمين للمسجد الأقصى لأكثر من 7 آلاف يهودي مغتصب ويتصاعد من يوم إلى آخر كذلك

- تم نشر فيديو من جانب الإسرائيليين تحت مسمى العام القادم في القدس يصور عملية نسف المسجد الأقصى وبناء ما يسمونه بالهيكل المزعوم

- الأسلوب الإسرائيلي تجاه العرب يعتمد على أسلوب الترويض والتهيئة الذهنية والنفسية لتقبل ما لا ينبغي تقبله على الإطلاق

- العدو الإسرائيلي يريد ان يحول جرائم الإبادة الجماعية إلى حالة معتادة لدى العرب والمسلمين وإلى مشهد روتيني لا يبنى عليه أي ردة فعل

- في مرحلة من المراحل عندما قام المجرم شارون بالاقتحام لباحات المسجد الأقصى قامت انتفاضة فلسطينية كاملة وكان مستوى التفاعل في الشعوب العربية في تلك المرحلة بمستوى أفضل

- حالة الأوساط العربية رسميا وشعبيا تجاه انتهاكات الأقصى والاستفزازات لم يعد لها أي اعتبار ولا قيمة ولا يقترن بها أي خطوات عملية

- حالة الأنظمة العربية راكد وجامدة إما قمة يصدر عنها بيان ولا يترافق معه أي موقف عملي، وإما كذلك بيانات تعلن في وسائل الإعلام بلهجة باردة

- من أهم الأهداف العدوانية للعدو الإسرائيلي هو استهداف المسجد الأقصى وهذه قضية أساسية بالنسبة لهم في مخططهم الصهيوني العدواني

- العدو الإسرائيلي قد عرف النفسية العربية التي ابتعدت عن المسار الصحيح في التعبئة والتربية الإيمانية واتجهت نحو الانحدار

- هناك عمل كبير وراءه اليهود وأذرعتهم تعمل في مسار الحرب الناعمة المفسدة التي يستهدفون بها الأمة جمعاء

- العدو يستهدف شباب الأمة على المستوى الفكري والثقافي والنفسي لصرف اهتماماتهم عن قضاياهم المهمة

- الحرب الناعمة تهدف لقتل الضمير الإنساني في هذه الأمة وهذا مسار خطير يشترك فيه الأمريكي والإسرائيلي

- الإعلام الإسرائيلي يتباهى بالدعم العسكري الأمريكي عبر ما يقولون إن قطارا جويا يصل إليهم ويحمل شحنات كبيرة من الأسلحة

- العدو الإسرائيلي سعى ومعه بعض الأبواق العربية خلال هذه الفترة الماضية على تأليب الفلسطينيين في قطاع غزة ضد المجاهدين

- من الغريب لدى بعض الأنظمة والقوى العربية أنها لا تستفيد من الوقائع والحقائق حين تحرض ضد المقاومة وسلاحها

- بعض الأنظمة والقوى العربية لم تستفد من مسار الصراع مع العدو الإسرائيلي

- ما يفيد كل شعب هو امتلاك قوة الردع لحماية نفسه، وأن يسعى لأن يكون قوياً وأن يحافظ على أي عناصر للقوة

- الشعب الفلسطيني مستهدف في كل شيء، وهو أحوج ما يكون إلى المزيد من القوة والتسليح

- اتجاه السلطة الفلسطينية وبعض الإعلام العربي إلى التأليب على المقاومة والسلاح خطأ رهيب بل خيانة وخدمة مجانية للعدو

- التأليب على المقاومة فشل بفضل الله ونتيجة الوعي العالي لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

- نثني على وعي الشعب الفلسطيني وعلى ثباتهم وصمودهم واستبسالهم بالرغم من كل المعاناة الكبيرة جداً

- استئناف العدو الإسرائيلي للعدوان من جديد على قطاع غزة كان حتى بالإعلان الأمريكي والتبني والدعم المستمر والجسر الجوي اليومي

- كل المشاهد المأساوية للمظلومية الرهيبة للشعب الفلسطيني هي بفعل القنابل الأمريكية

- الأمريكي شريك في الإجرام وشريك في العدوان والدور الأساسي هو له في أن يستمر العدوان وحتى بذلك المستوى من الوحشية

- ينبغي أن يكون على مستوى النظرة العامة في عالمنا الإسلامي أن الأمريكي هو صاحب الدور الأساس في المسلك الإجرامي والوحشي

- المسلك الأمريكي هو مسلك إجرامي وحشي، مسلك طغيان وعدوان واستهانة بالحياة البشرية، واستباحة للحياة الإنسانية

- التوجه الصهيوني الأمريكي الإسرائيلي يشكل خطرا على المجتمع البشري بكله لأنه لا يعطي أي كرامة ولا اعتبار للحياة الإنسانية

- الإبادة الجماعية للشعوب هو مسلك ومنهج أمريكي

- العدو الإسرائيلي استمر هذا الأسبوع في لبنان بالقصف الجوي والاغتيالات والشهداء يرتقون بشكل شبه يومي

- اعتداءات العدو الإسرائيلي جنوب لبنان تستمر بالقصف الإسرائيلي على القرى والتمشيط الناري وجرف الطرق ومنع أي عودة للحياة

- العدو الإسرائيلي يستهدف البيوت الجاهزة والجوانب الخدمية ويستهدفهم أثناء عملهم في الأراضي الزراعية جنوب لبنان

- العدو الإسرائيلي لم يكتفِ بالاعتداءات في القرى الحدودية جنوب لبنان بل وسع عدوانه باتجاه العمق اللبناني

- حزب الله كسر العدو الإسرائيلي في كل مراحل الصراع منذ الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 82 وحتى التحرير عام 2000 وفي حرب تموز 2006

- العدو الإسرائيلي وقف عاجزا على أعتاب القرى الحدودية اللبنانية لما يقارب الشهرين دون تحقيق تقدم أو اختراق فعلي

- حزب الله حينما أتى اتفاق وقف إطلاق النار التزم ونفذ كل ما عليه بينما العدو الإسرائيلي ليس فقط يخرق الاتفاق بل بما هو اكثر من الخرق

- اعتداءات العدو الإسرائيلي في لبنان كبيرة وانتهاكات جسيمة ولذلك المسؤولية الآن تقع على عاتق الدولة اللبنانية

- ينبغي أن يكون كل الجهد اللبناني على المستوى الرسمي والشعبي هو الضغط على العدو الإسرائيلي لتنفيذ ما عليه في الاتفاق

- لا ينبغي لا على المستوى الرسمي ولا لأي جهة أن يوجه أي كلمة إساءة ضد حزب الله، فليس هناك أي التزامات لم يفِ بها حزب الله فيما يتعلق بالاتفاق

- حينما يتجه البعض في لبنان وينطقون بنفس منطق العدو الإسرائيلي ضد حزب الله هذا خيانة للبنان وعمل لخدمة العدو

- الأولويات في لبنان هي السعي للضغط على العدو الإسرائيلي بتنفيذ ما عليه في الاتفاق والتوجه الجاد لإعادة الإعمار

- تبني المنطق الإسرائيلي في لبنان خطأ فادح وخيانة للبلد

- الأمريكي يسعى في لبنان إلى إثارة البلبلة عبر بعض المكونات وحرف مسار الأولويات لدى الجانب الحكومي

- الهدف الأمريكي في لبنان أن يتبنى الجميع الموقف الإسرائيلي والعمل لخدمته مع التفريط في شعبهم وسيادة بلدهم ومصالحهم

- العدو الإسرائيلي يسعى لتجريد لبنان من أهم عناصر القوة، لأن المقاومة هي عامل الردع الحقيقي والتاريخ يشهد بذلك

- ينبغي أن تحظى المقاومة في لبنان بالاحتضان والمساندة الشعبية

- ينبغي ألا يصغي الشعب اللبناني إلى الأبواق التي تردد المطالب العدوانية الصهيونية

- ما يقوم به العدو الإسرائيلي في سوريا من اقتحامات لبعض المناطق واعتقالات هي استباحة وعدوان بكل ما تعنيه الكلمة

- وضعية المواطنين السوريين في بعض مناطق الجنوب سيئة مع تحكم العدو الإسرائيلي في حركتهم

- ما يقوم به العدو الإسرائيلي في سوريا بدعم أمريكي يأتي في إطار المشروع الصهيوني للتوسع والهيمنة

- على الأمة الإسلامية مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية وباعتبار مصالحها وأمنها أن تواجه المشروع الصهيوني

- صمت الأمة وتخاذلها وتفرجها ساعد على تشجيع العدو الإسرائيلي في كل ما يفعله

- حالة الخنوع تجاه العدو الإسرائيلي بكل ما هو عليه من حقد وأطماع ليس من مصلحة أحد

- العدو الإسرائيلي لا يُقدر من يخنعون له ومن يوالونه ويتجهون إلى تبني أطروحاته

- العدو الإسرائيلي لا يقدر أحدا من أبناء أمتنا مهما قدم له من خدمات

- لو كان الخنوع للعدو مجديا لحصل ذلك مع سوريا وقد تعاملت الجماعات المسلحة مع العدو بإيجابية

- خيار الموالاة للعدو يخدم العدو ويدمر الأمة، وهو يسهم في تمكين الأعداء أكثر فأكثر

- خيار الاستسلام للعدو انتحاري ومدمر وكارثي يجعل الأمة تخسر كل شيء وفي الوقت نفسه تتلقى عقوبة كبيرة من الله

- الأمة لديها مقومات كبيرة وعوامل مساعدة تشجعها على المواجهة للعدو لو امتلكت النظرة الصحيحة

- هناك حالة عمى بشكل رهيب ومخيف في واقع الأمة

- حجم الصمود الفلسطيني في قطاع غزة من العوامل المساعدة المشجعة لتنهض الأمة بمسؤوليتها

- الصمود الفلسطيني في قطاع غزة لأكثر من عام ونصف بهذا المستوى من الاستبسال والثبات والتضحية هو حجة على هذه الأمة

- لم يسبق أن كان هناك صمود بمستوى الصمود الفلسطيني في غزة في مقابل إبادة جماعية، تدمير شامل، هجمة عدوانية

- العدو الإسرائيلي عجز لأكثر من عام ونصف من حسم ما يريد حسمه في قطاع غزة ومن تحقيق أهدافه في السيطرة الكاملة عليها

- الصمود العظيم للإخوة المجاهدين في غزة بإمكانات محدودة للغاية وكذلك الحاضنة الشعبية في أقصى الظروف هو حجة على الأمة

- من يساند الشعب الفلسطيني يتعرض لهجمة إعلامية من بعض الأنظمة العربية

- فيما يتعلق بإسناد اليمن ترى بعض الأصوات تنتقد الشعب الفلسطيني ومجاهديه لماذا يرحب بهذه الخطوة الإيجابية الفريدة في الساحة العربية؟!

- البعض لا يريدون من الشعب الفلسطيني أن يرتاح حتى لمن يقف معه أو يعبر عن ارتياحه لأي وقفة صادقة معه من أي عربي أو مسلم

- تقديرات البعض في بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لم يكن يتوقع للشعب الفلسطيني في قطاع غزة أن يصمد ولو لأسبوع واحد

- لمن هم مستمرون في حالة التربص شهراً بعد شهر يكفي إلى الآن ويفترض أن تفهموا أن ثبات الشعب الفلسطيني ومجاهديه عامل قوة ينبغي أن يبنى عليه دعم ومساندة واحتضان وتأييد

- ينبغي على المتربصين الاستفادة من المتغيرات العالمية في صحوة الضمير وتصحيح النظرة تجاه القضية الفلسطينية

- أصبحت النظرة العالمية في أوساط الشعوب في مختلف البلدان إلى العدو الإسرائيلي أنه مجرم ظالم، محتل، غاصب

- النظرة العالمية وصلت إلى حد تغير النظرة في الساحة الأمريكية والأوروبية نفسها وهذه المتغيرات مهمة

- حسب استطلاعات الرأي في أمريكا فإن أكثر من نصف المواطنين الأمريكيين لم يعودوا متضامنين مع إسرائيل

- النظرة إلى العدو الإسرائيلي كمجرم وظالم يرتكب الإبادة الجماعية هو متغير مهم في الساحة العالمية

- بعض مواقف الأنظمة في أوروبا متقدمة نسبيا، والموقف المتقدم هو في أمريكا اللاتينية وهذا من عوامل القوة لتستفيد منها الأمة

- على الأمة أن تتجه بموقف موحد بمختلف حكوماتها وشعوبها للضغط وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني

- الرأي العام العالمي متعاطف أكثر من أي وقت مضى مع الشعب الفلسطيني وينبغي استثمار هذا العامل المهم

- من العوامل المساعدة للأمة هي الخلافات الداخلية الإسرائيلية التي تزداد وتيرتها

- التصريحات الحادة للمسؤولين الصهاينة تجاه بعضهم تكشف عن حجم الفجوة التي تزداد اتساعاً داخل الكيان

- ينبغي أن تستفيد الأمة من الواقع الأمريكي الذي يعاني من إشكالات داخلية وتباينات

- الوضع الأمريكي مأزوم، والاتجاه إلى الحرب التجارية لممارسة الابتزاز المالي هي محاولة لمعالجة مشاكل في الواقع الأمريكي

- الإجراءات الأمريكية لخفض ميزانية وزارة الخارجية وإغلاق بعض السفارات والبعثات تكشف عن حجم الأزمة الداخلية

- كان ينبغي على الأمة الاستفادة من الموقف اليمني كنموذج اتجه رسميا وشعبيا بسقف عال لإسناد الشعب الفلسطيني

- موقف اليمن نموذج مهم، هل قامت القيامة؟ هل شطب اليمن من الخارطة؟ لأنه اتخذ هذا الموقف القوي الجريء المستند على أساس التوكل على الله

- كان من المفترض الاستفادة من موقف اليمن لأنه فعال وقوي وبسقف عال ومتكامل

- نفذت قواتنا خلال هذا الأسبوع 7 عمليات بالقصف الصاروخي وبالمسيرات إلى عمق فلسطين المحتلة، منها باتجاه حيفا

- عملية حيفا الأخيرة كانت مفاجئة للأعداء

- العمليات إلى عمق فلسطين المحتلة هي دليل واضح على فشل العدوان الأمريكي

- هناك عمليات مستمرة في التصدي للعدو الأمريكي في الاستهداف والاشتباك مع حاملتي الطائرات الأمريكية

- وصول حاملة طائرات أخرى لم تعزز موقف الأمريكي ولم يتمكن من إحراز تقدم في تحقيق أهدافه العدوانية

- نفذنا 9 عمليات اشتباك هذا الأسبوع مع القوات البحرية الأمريكية كانت بـ27 صاروخا مجنحا وطائرة مسيرة

- عمليات الاشتباك البحرية استمرت لساعات طويلة وفي إحداها كما ذكر موقع صيني هروب حاملة الطائرات لأقصى البحر العربي

- حاملة الطائرات التي أتت مؤخرا هربت مئات الأميال أثناء الاشتباك معها وباتت أيضاً تتدرب على عمليات الهروب أثناء المناورة والاشتباك

- تستمر قواتنا في منع الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي وكذلك للأمريكي لأنه ورط نفسه مع الإسرائيلي

- أصبحت سفن العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي منعدمة تماماً في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي

- ليس هناك أي نشاط ملاحي للإسرائيلي والأمريكي إطلاقاً بل هناك توقف تام

- فيما يتعلق بقوات الدفاع الجوي -والحمد لله رب العالمين- هناك نتائج ملموسة في إمكاناتها وفاعلية عملياتها

- قوات الدفاع الجوي تستمر في الاصطياد لطائرات الاستطلاع المسلح الأمريكي إم كيو تسعة

- قوات الدفاع الجوي تمكنت بفضل الله خلال هذا الأسبوع من إسقاط ثلاث طائرات استطلاع مسلح نوع ام كيو تسعة في أجواء محافظتي صنعاء والحديدة

- الطائرة الأمريكية السابعة التي تم إسقاطها خلال هذا الشهر في أجواء حجة تعتبر الطائرة الـ22 التي تم إسقاطها من بداية عمليات الإسناد

- من الملفت هو انزعاج المجرم نتنياهو من "مسيرة يافا" ومن العنوان الذي يتكرر في -البيانات- بياناتنا اليمنية عن "يافا المحتلة"

- العدو الإسرائيلي ينزعج حتى على مستوى التركيز في الأداء الإعلامي على الأسماء الحقيقية لفلسطين والمدن والبلدات الفلسطينية

- انزعاج العدو الإسرائيلي من التركيز على الأسماء الحقيقية لفلسطين درس مهم لأنه يذكره دائماً بأنه كيان غاصب ومحتل ومجرم وكيان مؤقت حتمي الزوال

- عندما تذكر أسماء المدن والبلدات الفلسطينية بأسمائها الحقيقية فلذلك أهمية كبيرة جداً

- انزعاج العدو الإسرائيلي من تسمية الطائرة المسيرة يافا بالاسم الحقيقي وكذلك عبارة "المحتلة" درس مهم للجانب الإعلامي على المستوى العربي والإسلامي

- الانزعاج الإسرائيلي يعكس الأهمية الكبيرة جدا للمصطلحات والأسماء وما يتعلق بها في الأداء الإعلامي

- إسناد اليمن مستمر بفاعلية تامة والأمريكي فاشل في إسناده للعدو الإسرائيلي ضد اليمن

- في هذا الأسبوع هناك أكثر من 260 غارة بقاذفات القنابل وبغيرها يستهدف العدو الأمريكي الأعيان المدنية كما فعل في جريمته بالاعتداء على سوق فروة

- العدوان الأمريكي وصل به الحال أن أصبح يستهدف المقابر كما استهدف مقبرة ماجل الدمة في صنعاء

- العدوان الأمريكي يستهدف العابرين في الطرقات ويستهدف الشارع العام كما يستهدف الأحواش كما فعل فجر اليوم

- الجرائم الأمريكية كلها تشهد على فشل الأمريكي وتخبطه

- الاعتداء على سوق شعبي هل يحد من القدرات العسكرية؟!

- بالرغم من بلوغ عدد غارات العدوان الأمريكي وقصفه البحري منذ استئناف عدوانه المساند للإسرائيلي ضد اليمن أكثر من 1200 غارة وقصف بحري إلا أن فشله واضح تماماً

- العدو الأمريكي يعترف بالفشل، والواقع يثبت فشله، باب المندب والبحر الأحمر مغلق على السفن الإسرائيلية والملاحة الإسرائيلية

- الأمريكي حتى بقدراته العسكرية البحرية يبتعد بسفنه على مسافة بعيدة بمئات الأميال أكثر من ألف كيلو

- لا جدوى من العدوان الأمريكي في الحد من القدرات والضغط على الإرادة في الموقف ولا في منع عملياتنا

- هناك اعترافات أمريكية بأن علميات اليمن هي ردة فعل على الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

- الأمريكي مستمر في الضغط على الجامعات والطلاب ضمن انتهاكات وإجراءات تعسفية نتيجة التضامن مع قطاع غزة

- الوقفات القبلية والبيانات والتصريحات هي من أهم الأنشطة الشعبية

- موقف شعبنا العزيز عظيم وقوي وثابت لأنه مستمد من قوة إيمانه وقوة ثقته بالله سبحانه وتعالى وتوكله عليه

- نحن في الواقع في حالة انتصار بهذا الصمود العظيم والفاعلية والحضور الكبير لشعبنا والموقف المتكامل

- مسارنا تصاعدي في تطويرٍ أكثر للقدرات العسكرية وامتلاكٍ أفضل للتقنيات العسكرية واكتساب خبرة أكبر

- مسارنا تصاعدي في الارتقاء في الروح المعنوية وفي مستوى الوعي وحتى في تعزيز الثقة بالله سبحانه وتعالى

- تصريحات وكلام أقارب الشهداء تشهد على الثبات والوعي والإيمان وهذه القوة في الموقف مستمدة من قوة الإيمان

- ما يقوله الجرحى والجماهير في المظاهرات وحتى في هتافاتهم وفي حجم الحضور الهائل يعبر عن مساحة الوعي والثبات والتوجه الجاد

- مساحة واسعة في الشعب اليمني يتحرك بشكل مليوني في إطار موقفه الحق

- الحرب هي حرب إرادة ومرتكزها بالدرجة الأولى هو الجانب المعنوي والإيماني

- الأمريكي يصعد ويعتدي ولكن بفشل مكشوف ودنيء وواضح

- ما معنى أن يهاجم الأمريكي مقبرة؟ أليس؟ هذا هو منتهى الفشل؟

- كثير من اعتداءات الأمريكي تشهد على فشله الذريع

- صمود شعبنا العزيز يعبر عن إرادته وأنه مهما كان التصعيد الأمريكي فلن يكسر إرادة هذا الشعب ولن يثني موقفه

- موقف شعبنا بحمد الله في تنام وإرادته صمدت في مواجهة عدوان أمريكي كبير جداً وفشل الأمريكي في عدوانه

- الأمريكي ليس بمستوى أن يقول للشيء كن فيكون أو أن يحسم أي عدوان لصالحه

- حينما يكون هناك شعب يصمد، يؤمن بقضيته، يثبت على موقفه، يمكنه أن يحقق النصر على الأمريكي

- شعبنا اليوم هو يقدم درساً مهماً جداً تحتاج إليه كل الأمة لأن الدور الأمريكي يعتمد عليه العدو الإسرائيلي بالأساس

- تتهيب معظم الشعوب والبلدان من أن تتبنى الموقف الصحيح خوفاً من الأمريكي لكن شعبنا يقدم درساً مهماً لكسر هذا الحاجز

- كلما صعد الأمريكي كلما كان الموقف بالنسبة لبلدنا أكثر قوة وكلما أسهم ذلك أيضا في مزيد من التطوير للقدرات العسكرية

- الخروج المليوني الأسبوعي المستمر مشاركة مهمة في الجهاد ومشاركة عظيمة في الجهاد وفي الموقف ودعم كبير للموقف

- ينبغي أن يستمر الخروج المليوني بالزخم الكبير جداً وهو مهم جدا في مرحلة مهمة جداً

- أدعو شعبنا العزيز للخروج المليوني العظيم الواسع يوم الغد إن شاء الله تعالى في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات

- الخروج المليوني يعبر عن الثبات والصمود والاستمرار ويهتف للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ليدرك أنه مستمر إلى جانبه

- شعبنا لن يتخلى عن الشعب الفلسطيني في غزة ولن يتفرج عليه، ولن يمكن العدو الإسرائيلي من الاستفراد به