انصار الله الحوثية تعلن استهداف حاملتي الطائرات "ترومان" و"فينسون" وإسقاط طائرة أمريكية مسيرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمينة استهدافها حاملتي الطائرات الأمريكيتين "ترومان" و"فينسون" والقطع الحربية التابعة لهما بالبحرين الأحمر والعربي، وإسقاطها طائرة أمريكية مسيرة، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان اليوم الجمعة، "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا في محيط مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار".

وأضاف البيان "للشهر الثاني على التوالي نستمر في التصدي الفاعل والمسؤول للعدوان الأمريكي على بلدنا ومواجهة التصعيد بالتصعيد".

وتابع "نفذنا عملية عسكرية مزدوجة استهدفت حاملتي الطائرات الأمريكيتين "ترومان" و "فينسون" والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي"، وأردف "الاستهداف هو الأول للحاملة "فينسون" منذ وصولها إلى البحر العربي".

كما ذكر البيان "نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية "نوع MQ_9" أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة صنعاء".

وأشار البيان إلى أن "الحشد العسكري الأمريكي واستمرار العدوان على بلدنا لن يؤدي إلا إلى المزيد من عمليات التصدي والاستهداف والاشتباك والمواجهة".

كما بيّن، "لن يدفع اليمن بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة إلا إلى المزيد من الصمود والثبات على الموقف الداعم والمساند للشعب الفلسطيني، ولن يجني العدو من تصعيد العدوان على بلدنا إلا الخيبة والفشل والهزيمة".

وقال "لن تحقق حاملة طائرات العدو الأمريكي التي وصلت مؤخرا ما فشلت في تحقيقه 4 حاملات سابقة".

وختم البيان قوله "لن يتراجع اليمن العزيز الحر المستقل عن الاستمرار في عملياته الإسنادية للشعب الفلسطيني حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ويرفع الحصار عنها".

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية أعلنت سقوط قتلى وجرحى إثر غارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في الحديدة غرب البلاد ليل الخميس.

وفي آخر إحصائية لضحايا الغارات الأمريكية التي استهدفت ميناء رأس عيسى أمس، أشارت الجماعة اليوم الجمعة، إلى مقتل 74 شخصا وإصابة 171 آخرين.

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من الأشخاص معظمهم من الاطفال والنساء.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي"مساندة للفلسطينيين في غزة".