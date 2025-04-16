اليمن

بعد افتضاح امرها وخوفها من صواريخ انصار الله ... الامارات تنفي انها تتامر لشن هجوم بري على صنعاء


بعد افتضاح نواياها العدوانية ضد ابطال انصار الله في اليمن وخشية من انتقام المجاهدين نفت الإمارات اليوم الأربعاء تقارير إعلامية حول انخراطها في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هجوم بري قد تشنه فصائل في اليمن على ابطال انصار الله في اليمن الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من اليمن.

ووصفت لانا نسيبة مساعدة وزير خارجية الإمارات للشؤون السياسية في تصريح لرويترز تلك التقارير بأنها مزاعم "غريبة ولا أساس لها". 

وكانت "وول ستريت جورنال" قد ذكرت يوم الاثنين أن فصائل يمنية تخطط لهجوم بري بمحاذاة ساحل البحر الأحمر للاستفادة من قصف أمريكي يستهدف الحوثيين، وأن الإمارات تناولت خطة تلك الفصائل مع مسؤولين من الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" يوم الأربعاء أن قوات يمنية معارضة لانصار الله تجري محادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء في منطقة الخليج بشأن هجوم بري محتمل.

وشاركت الإمارات في تحالف قادته السعودية لشن حملة عسكرية في اليمن أوائل 2015 لمساندة الحكومة المدعومة من الخليج في مواجهة الحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء في 2014.

وأنهت الإمارات الكثير من العمليات باليمن في 2019 وتوقفت المواجهات الكبرى في الحرب الأهلية في 2022 بعد هدنة ومحادثات سلام، وهو ما جعل الحوثيين لا يزالون يسيطرون على معظم غرب البلاد، حيث يتركز غالبية السكان.

وبدأ مجاهدوا انصار في اليمن مهاجمة السفن الإسرائيلية بالبحر الأحمر في نوفمبر تشرين الثاني 2023  تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كثف الغارات الجوية على الحوثيين في مارس آذار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بعد افتضاح امرها وخوفها من صواريخ انصار الله ... الامارات تنفي انها تتامر لشن هجوم بري على صنعاء
قصف أمريكي غادر على العاصمة اليمنية صنعاء
مخطط تامري امريكي اماراتي سعودي على ابطال انصار الله في اليمن من خلال شن هجوم بري
القوات المسلحة اليمنية تقصف قاعدة “سودت ميخا” شرق أسدود ومطار “بن غوريون” في يافا وهدفًا حيويًا في عسقلان
ابطال انصار الله يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ9 في محافظة حجة
غارات أمريكية غادرة جبانة تستهدف مصنعا في صنعاء
الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون
القوات المسلحة اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الاميركية “ترومان” وهدفين في يافا بمسيرتين
🔴 عاجل |عدوان أمريكي يستهدف بغارتين مديرية برع في محافظة الحديدة غرب اليمن
أنصار الله الحوثية تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية بمسيرات وصواريخ مجنحة
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك