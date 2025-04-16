بعد افتضاح امرها وخوفها من صواريخ انصار الله ... الامارات تنفي انها تتامر لشن هجوم بري على صنعاء

بعد افتضاح نواياها العدوانية ضد ابطال انصار الله في اليمن وخشية من انتقام المجاهدين نفت الإمارات اليوم الأربعاء تقارير إعلامية حول انخراطها في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هجوم بري قد تشنه فصائل في اليمن على ابطال انصار الله في اليمن الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من اليمن.

ووصفت لانا نسيبة مساعدة وزير خارجية الإمارات للشؤون السياسية في تصريح لرويترز تلك التقارير بأنها مزاعم "غريبة ولا أساس لها".

وكانت "وول ستريت جورنال" قد ذكرت يوم الاثنين أن فصائل يمنية تخطط لهجوم بري بمحاذاة ساحل البحر الأحمر للاستفادة من قصف أمريكي يستهدف الحوثيين، وأن الإمارات تناولت خطة تلك الفصائل مع مسؤولين من الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" يوم الأربعاء أن قوات يمنية معارضة لانصار الله تجري محادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء في منطقة الخليج بشأن هجوم بري محتمل.

وشاركت الإمارات في تحالف قادته السعودية لشن حملة عسكرية في اليمن أوائل 2015 لمساندة الحكومة المدعومة من الخليج في مواجهة الحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء في 2014.

وأنهت الإمارات الكثير من العمليات باليمن في 2019 وتوقفت المواجهات الكبرى في الحرب الأهلية في 2022 بعد هدنة ومحادثات سلام، وهو ما جعل الحوثيين لا يزالون يسيطرون على معظم غرب البلاد، حيث يتركز غالبية السكان.

وبدأ مجاهدوا انصار في اليمن مهاجمة السفن الإسرائيلية بالبحر الأحمر في نوفمبر تشرين الثاني 2023 تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كثف الغارات الجوية على الحوثيين في مارس آذار.