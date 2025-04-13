اليمن

ابطال انصار الله يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ9 في محافظة حجة


أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) اليوم الأحد، أن دفاعاتها الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ9 في محافظة حجة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان: "في إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا، ونصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني ومجاهديه، نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع MQ_9 أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة حجة".

وأضاف: "تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع وتعد هي الطائرة الرابعة التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال أسبوعين والتاسعة عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة".

 

وتابع: "تجدد القوات المسلحة التأكيد على أن قدراتها العسكرية لم تتأثر وأن العدوان الأمريكي المستمر على بلدنا لن يحقق إلا المزيد من الخيبة والفشل".

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