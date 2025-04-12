اليمن

القوات المسلحة اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الاميركية “ترومان” وهدفين في يافا بمسيرتين


صرّح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تنفيذ عمليةٍ عسكرية مشتركةٍ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرة مستهدفة القطعِ الحربيةِ المعاديةِ شماليَّ البحرِ الأحمرِ وعلى رأسِها حاملةُ الطائراتِ الأمريكيةِ “ترومان”.

وأكدت في بيان لها أنها” ومن خلالِ استمرارِ عملياتِها الدفاعيةِ فشلَ العدوِّ في التأثيرِ على القدراتِ العسكريةِ اليمنيةِ وأنَّها بعونِ الله مستمرةٌ في تأديةِ واجباتِها الدفاعيةِ في البرِّ وفي البحر”.

واضافت:”إنَّ القواتِ المسلحةَ لتحيي أبناءَ شعبِنا اليمني العظيمِ لخروجِهم المليونيِّ المشرفِ في ميدان السبعين وفي كل الميادين تأكيداً على رفضِ العدوانِ الأمريكيِّ ومواجهتِه والتصدي له جهاداً في سبيلِ اللهِ وتأديةً للواجبِ الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وسيدركُ العدوُّ عاجلاً أم آجلاً أن شعبَ اليمنِ الصامدَ المجاهدَ لا يخضعُ ولا يركعُ إلا للهِ العزيزِ الجبارِ عليهِ نتوكلُ وبه نستعين”.

وفي بيان آخر قالت القوات المسلحة اليمنية :”انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق إخواننا في غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرتين مسيرتين نوع “يافا”.

فيما اكدت القوات المسلحة اليمنية لأبناء الشعب الفلسطيني المظلوم أنها على العهد في الدعم والإسناد لن تتراجع ولن تتوقف وأن مواجهة العدوان الأمريكي المستمر على بلدنا لن يمنعها بعون الله تعالى من الاستمرار في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الصامدين في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم.

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