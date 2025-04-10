اليمن

السيد الحوثي: امريكا فشلت في فتح البحار أمام السفن المرتبطة بإسرائيل


اكد السيد عبدالملك الحوثي قائد حركة انصارالله استمرار العمليات اليمنية المساندة لغزة حتى تحقيق اهدافها مضيفاً ان القوات اليمنية مازالت تمنع بشكل كامل عبور السفن المرتبطة بالعدو الاسرائيلي.

وقال السيد الحوثي ان العدوان الامريكي على اليمن يأتي في اطار دعمه واسناده لكيان الاحتلال الاسرائيلي، مضيفاً ان العدوان الامريكي والتصعيد الامريكي يستهدف الاعيان المدنية.

وشدد السيد الحوثي على ان التصعيد الامريكي فشل فشلاً ذريعاً في جميع اهدافه وانه لم يستطع ان يوقف العمليات اليمنية او يفتح البحار امام السفن الاسرائيلية.

وأضاف ان التصعيد الاميركي بشكل قاطع لم يؤثر على القدرات العسكرية اليمنية ولم يطلها بل ان العدوان أدى الى تصاعد الخبرات والامكانات لليمن.

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