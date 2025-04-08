اليمن

22 غارة أمريكية غادرة استهدفت صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة


أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، بأن 22 غارة أمريكية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت قناة "المسيرة"، إن عدوانا أمريكيا استهدف جزيرة كمران في الحديدة بغارتين.  أما العاصمة صنعاء، فقد شهدت فجر هذا اليوم سلسلة غارات، استهدفت منطقة الجميمة بمديرية بني حشيش بخمس غارات، ومنطقة جربان بمديرية سنحان بست غارات.

وفي مأرب، أفادت "المسيرة" بأن عدوانا أمريكيا بخمس غارات استهدف مديرية مجزر، ومنطقة الجوبة بغارتين، ومنطقة كوفل بصرواح بغارتين.

يأتي ذلك، فيما ذكرت تقارير إخبارية أمريكية أن الولايات المتحدة قد تشن هجوما بريا في اليمن.

ووفقا لمصدر "سي إن إن" فإن "العملية التي من المرجح أن تبدأ في جنوب وشرق البلاد، قد تكون بدعم بحري من الولايات المتحدة وبري من السعودية، بهدف فرض السيطرة على ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر".

وتشن الطائرات الأمريكية الغادرة الجبانة منذ 15 اذار 2025 غارات على المحافظات اليمنية التي يسيطر عليها مجاهدوا انصار الله، وقامت كذلك بقصف قاعدة جوية كانت تستخدمها القوات اليمنية في عهد الرئيس السابق عبد الله صالح عدة مرات.

وجاء التصعيد العسكري بعد إعلان جماعة "أنصار الله" في 12 مارس دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن حيز التنفيذ، مهددة باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ردا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء هدنة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.

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