اليمن

ابطال انصار الله يعلنون استهداف يافا ومدمرتين أمريكيتين.


أعلن مجاهدوا أنصار الله في اليمن (الحوثيون)، الاثنين، عن استهداف منطقة يافا المحتلة ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر.

وقالت الجماعة في بيان، "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورداً على استمرارِ حربِ الإبادةِ الجماعيةِ بحقِّ إخوانِنا في غزة، نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بطائرةٍ مسيرةٍ نوعِ "يافا". 

وأضاف البيان "رداً على استمرارِ العدوانِ الأمريكيِّ على بلدِنا ورداً على جرائمهِ المرتكبةِ بحقِّ أبناءِ شعبِنا تواصلُ قواتنا المسلحةُ استهدافَ القطعَ الحربيةَ المعاديةَ في البحرِ الأحمرِ التي تنفذُ العدوانَ على بلدِنا حيث نفذتِ القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً مشتركة، استهدفت مدمرتينِ أمريكيتينِ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرة".

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