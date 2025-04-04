أنصار الله الحوثية تعلن الاشتباك مع حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثية"، اليوم الجمعة، الاشتباك مع حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" وقطع بحرية أخرى بالبحر الأحمر، إذ ذكر الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، التابعة للجماعة، يحيى سريع، إن "تم استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان"، مشيرا إلى أن "العملية في البحر الأحمر تمت بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة واستمرت لعدة ساعات في اشتباك هو الثاني خلال 24 ساعة".

كما أكد سريع أن "القوات المسلحة اليمنية أفشلت هجومين جويين كان العدو يحضر لتنفيذهما ضد بلدنا"، وقال: "نتصدى للعدوان الأمريكي على بلدنا ونستعد لمواجهة أي تطورات محتملة خلال الفترة المقبلة".

وختم بالقول إن "المعتدي سيعلم أن اليمن العظيم لا يمكن أن ينكسر أو يستسلم ولن يترك واجباته تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت النتائج".

وكانت وسائل إعلام يمنية، قالت فجر يوم الجمعة، إن قصفا أمريكيا استهدف منطقة العصايد بمديرية كتاف شرق محافظة صعدة شمال اليمن.

كذلك ذكر مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم استهداف مديرية كتاف بغارتين، ومديرية مجز بغارتين، وأشار إلى أن الجيش الأمريكي عاود استهداف منطقة كهلان شرق مدينة صعدة.

كما ذكر المصدر ذاته أن العدوان الأمريكي باستخدام طائرة بدون طيار، استهدف سيارة على الخط العام في منطقة الجعملة بمديرية مجز في محافظة صعدة.

وأشارت الوكالة التابعة للحوثيين إلى أن القصف الأمريكي استهدف خلال الساعات الماضية محافظة صعدة بسلسلة غارات جوية أحدثت دمارا واسعا في الممتلكات العامة والخاصة.

فيما أعلنت وزارة الصحة في صنعاء الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الأمريكية على اليمن إلى 257 قتيلا وجريحا من المدنيين، منذ منتصف مارس الماضي.