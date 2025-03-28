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اليمن
مصادر يمنية: اليمن: عدوان أميركي جديد يستهدف الناحية الشمالية للعاصمة صنعاء
وكالة انباء براثا
81
2025-03-28
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