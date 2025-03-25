القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار “بن غوريون” وحاملة الطائرات “ترومان”

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت مطار “بن غوريون” في منطقة يافا المحتلة، وحاملة الطائرات الأميركية «ترومان» وقطعاً حربية معادية، بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة، حيث أوضحت، في بيان، أن القوة الصاروخية استهدفت مطار “بن غوريون” في منطقة يافا المحتلة، بصاروخين باليستيّين أحدهما «ذو الفقار» والآخر “فلسطين 2 ” الفرط صوتي، مشيرة إلى أن “هذه العملية التي تأتي نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، حققت هدفها بنجاح”.

ورداً على العدوان الأميركي على صنعاء وصعدة، أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنّ القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر استهدفت عدداً من القطعِ الحربية المعادية في البحر الأحمر بالإضافة إلى حاملة الطائرات الأميركية «ترومان» بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة في اشتباك هو الثاني خلال 24 ساعة. وأكدت أنّ «هذا الاشتباك استمر لعدة ساعات وتم خلاله إفشال هجوم جوي كان العدو يحضر لتنفيذه ضدَّ بلدنا».

وفي تل أبيب والقدس وعدد من المستوطنات، دوّت صافرات الإنذار مساء أمس بعد إطلاق صاروخ من اليمن. وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أنّ ملايين المستوطنين هرعوا إلى الملاجئ جرّاء إطلاق الصاروخ اليمني.

ومساء أمس، عاود العدوان الأميركي شن غاراته الإجرامية على مناطق متفرقة من محافظة صعدة، مستهدفاً بـ 8 غارات محيط مدينة صعدة، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى المدنيين. كما استهدف بغارة منطقة الصبر في مديرية كتاف.