اليمن: إستهداف موقعًا عسكريًا جنوبي منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي

صرّحت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت “هدفًا عسكريًا للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2”، حيث ذكر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، إنّ “العملية التي نفذتها القوة الصاروخية حققت هدفها بنجطاح بفضل الله”، لافتًا إلى أن هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة.

فيما أكّدت القوات المسلحة أنّ “عملياتها المساندة لغزة لن تتوقف مهما استمر العدوان الأمريكي، وأن هذه العمليات بالإضافة إلى حظر الملاحة الإسرائيلية سوف تستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.