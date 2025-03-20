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اليمن
الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة أميركية بدون طيار في محافظة ذمار في اليمن.
وكالة انباء براثا
100
2025-03-20
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