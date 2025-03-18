بيان "القوات المسلحة اليمنية" بشأن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" للمرة الثالثة خلال 48 ساعة الماضية، واستهداف "مدمرة أمريكية" ردا على العدوان الأمريكي - 18 مارس 2025م

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡ فَٱعۡتَدُوا۟ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِینَ } صدق الله العظيم

رداً على استمرارِ العدوانِ الأمريكيِّ الغاشمِ على بلدِنا وفي ذكرى غزوةِ بدرٍ الكبرى وامتداداً لمسيرةِ الإسلامِ في مواجهةِ الطغيانِ والاستكبارِ تأتي هذه العملياتُ للقواتِ المسلحةِ اليمنيةِ ..

تمكنتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ خلالَ الساعاتِ الماضيةِ من استهدافِ حاملةِ الطائراتِ الأمريكيةِ "يو أس أس هاري ترومان" شماليَّ البحرِ الأحمرِ وذلكَ بصاروخينِ مجنحينِ وطائرتينِ مسيرتينِ، واستهدافِ مدمرةٍ أمريكيةٍ بصاروخٍ مجنحٍ وأربعِ طائراتٍ مسيرة.

ويعدُّ الاستهدافُ لحاملةِ الطائراتِ هو الثالثُ خلالَ ٤٨ ساعةً الماضيةِ وقد أصيبَ العدوُّ بحالةٍ من الإرباكِ مما دفعَ بالعديدِ من قطعهِ الحربيةِ إلى التراجعِ باتجاهِ منطقةِ شمالِ البحرِ الأحمر وتم إفشالُ هجومٍ جويٍّ كان يُحضَّرُ له ضدَّ بلدِنا.

يتحملُ المعتدي الأمريكيُّ كافةَ التداعياتِ جراءَ عسكرةِ البحرِ الأحمرِ وتوسيعِ دائرةِ المواجهةِ باستمرارهِ في شنِّ العدوانِ على اليمنِ وبما يؤثرُ سلباً على حركةِ الملاحةِ الدولية.

تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنها لن تتوقفَ عنِ استهدافِ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى يتوقفَ العدوانُ على بلدِنا وأنها مستعدةٌ بالتوكلِ على اللهِ لمواجهةِ أيِّ تصعيدٍ أمريكيٍّ أو إسرائيليٍّ خلالَ الساعاتِ والأيامِ المقبلة.

تحيي القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ كافةَ أبناءِ شعبِنا اليمنيِّ العظيمِ الذين خرجوا اليومَ استجابةً لدعوةِ السيدِ القائدِ عبدِالملك بدرِ الدين الحوثي"يحفظه الله" في يومِ الفرقانِ ذكرى غزوةِ بدرٍ الكبرى للتأكيدِ على الموقفِ الإيمانيِّ الجهاديِّ المساندِ للشعبِ الفلسطينيِّ والرافضِ للعدوانِ الأمريكيِّ على بلدِنا.

تحيي القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ الشعبَ الفلسطينيَّ الصامدَ في قطاعِ غزةَ وتؤكدُ أنها مستمرةٌ في حظرِ مرورِ السفنِ الإسرائيليةِ من منطقةِ العملياتِ المعلنِ عنها حتى رفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 18 من رمضان 1446للهجرة

الموافق للـ 18 مارس 2025م

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