اليمن

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس بعد إطلاق صاروخ من اليمن


أعلن جيش الإحتلال اليوم السبت أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن عقب تفعيل صفارات الإنذار في القدس ومنطقة تل أبيب، حيث ذكر في بيان على حسابه بمنصة إكس،"عقب تفعيل صفارات الإنذار قبل قليل في عدة مناطق بالبلاد، اعترض سلاح الجو صاروخا أطلق من اليمن". كما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن حركة الطيران توقفت في مطار بن غوريون عقب إطلاق الصاروخ.

بالمقابل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود الحمراء"، أنها لم تتلق بلاغات تفيد بوقوع إصابات.

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