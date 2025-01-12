الحوثيون يعلنون ارتفاع ضحايا انفجار 4 محطات غاز وسط البلاد

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الأحد، ارتفاع ضحايا انفجار 4 محطات غاز في محافظة البيضاء (وسط) إلى 17 قتيل و74 مصابا، حيث جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة في حكومة الحوثيين.

وذكرت آنصار الله الحوثية، "نتوجه بخالص العزاء والمواساة لأسر وذوي ضحايا الحادث المؤلم الذي وقع نتيجة انفجار محطات الغاز في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، أمس السبت".

وأضافت أن "الحادث أسفر عن سقوط 91 ضحية بين قتيل وجريح، منهم 17 حالة وفاة، وأكثر من 50 حالتهم حرجة، في حصيلة غير نهائية".

كما أشارت الجماعة إلى أنه "تم نقل الحالات وتوزيعها على المستشفيات والمراكز المتخصصة لتلقي الرعاية والعناية الطبية اللازمة، ولازالت الطواقم الطبية والإسعافية والدفاع المدني يقومون بدورهم الإنساني للبحث عن مفقودين".

وفي وقت متأخر مساء السبت، أفاد موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية التابعة للحوثيين، بانفجار 4 محطات للغاز في عزلة الناصفة بمديرية الزاهر التابعة لمحافظة البيضاء ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

كما ذكر المتحدث باسم حكومة الجماعة هاشم شرف الدين عبر منصة "إكس" أن "الأجهزة الأمنية تعمل بجهد كبير للكشف عن ملابسات الحادث".