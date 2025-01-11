الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان في البحر الأحمر

أعلن أنصار الله (الحوثيون) مساء يوم السبت، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان في البحر الأحمر بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، حيث ذكر متحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مصور: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وبعد العدوان الإسرائيلي الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" وعددا من القطع الحربية التابعة لها في منطقة شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة".

وأضاف يحيي سريع أن عملية الاشتباك مع الحاملة والقطع التابعة لها استمرت 9 ساعات، كما أكد أن العملية حققت أهدافها بنجاح وأجبرت حاملة الطائرات على مغادرة مسرح العمليات والهروب إلى أقصى شمال البحر الأحمر، وبيّن أن هذا الاستهداف للحاملة هو الخامس منذ قدومها إلى البحر الأحمر.

كما أفاد بأن القوات المسلحة اليمنية تؤكد جهوزيتها العالية لمواجهة أي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي على اليمن.

في ذات الوقت، جددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد على أنها مستمرة في تأدية واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، مشددة على أن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.