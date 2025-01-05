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اليمن

مصدر مصري ينفي نية القاهرة التدخل في اليمن


نفى مصدر مصري مسؤول تقارير إعلامية إسرائيلية عن استعداد القاهرة للتدخل العسكري في اليمن، حيث ذكر المصدر المصري المسؤول، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مثل هذه التقارير وما تتضمنه من معلومات مضللة ليس لها أساس من الصحة.

وكانت تقارير إسرائيلية، زعمت أن مصر تخطط لشن هجمات جوية مكثفة ضد جماعة الحوثيين في اليمن، ردا على استمرار هجماتها في البحر الأحمر؛ ما يؤثر على تراجع عوائد قناة السويس بشكل حاد.

وتراجعت عوائد قناة السويس بنسبة تتجاوز 60% بسبب الاضطرابات في جنوب البحر الأحمر وتحويل خطوط ملاحية عدة وجهتها بعيدا عن المنطقة وبالتالي عدم المرور في القناة.

وتدعو القاهرة لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة بشكل فوري، باعتباره مفتاح التهدئة في المنطقة، وترى أن الحرب في غزة سبب رئيسي في ما يحدث بالبحر الأحمر.

وأثرت الهجمات بالبحر الأحمر على مرور السفن في قناة السويس، فبحسب بيانات الهيئة، ترجع عدد السفن المارة في القناة من 26 ألفا و400 سفينة عام 2023 إلى 13 ألفا و200 عام 2024 بانخفاض نحو 50%.

بينما تراجعت الإيرادات من 10 مليارات و200 مليون دولار العام الماضي إلى 4 مليارات في العام الجاري بانخفاض بلغ 61%، وفقا لرئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع.

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مصدر مصري ينفي نية القاهرة التدخل في اليمن
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